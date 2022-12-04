İzmir elektrik kesintisi 4 Aralık Pazar

GDZ Elektrik bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler yaşanacağı araştırılıyor. İşte4 Aralık Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler yaşanacağı araştırılıyor. İşte4 Aralık Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
04.12.2022 12:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BATI BETON ALİAĞA ÖZEL TR, İZSU YUKARIŞEHİTKEMAL İÇME SUYU-2, ERT İNŞAAT ÖZEL TR, GÜBRETÜRK AŞ. ÖZEL TR, ÇELİKLER ÖZEL TR, EFS İNŞAAT ÖZEL, AYT PETROL ÖZEL TR, BAŞARAN ÇELEPÇİ ÖZEL TR, HELVACI TR-11, YUSUF DOYDU ÖZEL TR, OHT 2/B TR-7 ÖZEL, AŞAĞI ŞEHİT KEMAL TR, AGROMEY DEPOLARI ÖZEL TR, FEYZİ ERİM ÖZEL TR, AVEA ÖZEL TR, DR TARSA TARIM ÖZEL TR, FORSA DENİZCLİK ÖZEL TR, ACA PET ÖZEL TR, YUKARI ŞEHİT KEMAL TR, BERSEL KİMYA ÖZEL TR, YÜCEL ERDOĞAN ÖZEL TR, ÖZBATILILAR ÖZEL TR, EGETAV ÖZEL TR, YALÇINKAYA PETROL ÖZEL, YASEMİN TARIM ÖZEL, MİMETA KALIP ÖZEL, HELVACI TR-6, HELVACI BÖLGESİ HELVACI TR-2, HELVACI TR-5, TÜMSAN KİMYA ÖZEL, IŞIKSAN KİMYA ÖZEL TR, M-657, İLHAMİ ÇAKAR ÖZEL, M-448 YALÇINKAYA KÖK, ULTRANS TAŞIMACILIK ÖZEL TR, RELOG LOJİSTİK ÖZEL, ÖĞÜNLER HURDA METAL ÖZEL TR, SEVİNDİK ZEYTİNYAĞI ÖZEL TR, HELVACI TR-7, HELVACI TR-3, GS PETROL ÖZEL, İZSU HELVACI ÖZEL TR, ÖZERDEM DEMİR TAH.İNŞ.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ, İZSU YUKARIŞEHİTKEMAL İÇME SUYU-1, EFES DEKOR ÖZEL TR, RAFET GÜLBİL ÖZEL TR, FAHRULLAH TEKMAN ÖZEL TR, KARBON ARAY ÖZEL TR, OKUROĞLU PETROL ÜRÜNLERİ ÖZEL, EGE TAVUKÇULUK ÖZEL TR, ÖZYÜKSEL ULUSLARARASI ÖZEL TR, S.S. HOROZGEDİĞİ KOOP. ÖZEL TR, CEYNAK KÖK, REMAT İNŞAAT ÖZEL TR, TECO ÖZEL TR, HANPORT LOJİSTİK ÖZEL, SE PETROL ÖZEL TR, HELVACI TR-8, HELVACI TR-1, YÜCEBAŞ MAKİNA ÖZEL TR, YASİN KILIÇ ÖZEL TR, ASAYAĞ ÖZEL TR, HELVACI TR-4, GÜBRE TAŞ ÖZEL TR, CEM BİLGİN ÖZEL TR, NUSRETTİN ÜLKER ÖZEL TR, PENAR TEKSTİL ÖZEL, ŞEHİT KEMAL KÖK, OMS METAL ÖZEL TR, HDA YAPI KONTEYNER ÖZEL TR, HATUNDERE DM, EMRE ŞAHİN ÖZEL TR, KARAYOLLARI TR-16 ÖZEL TR, OHT 2/A TR-7 ÖZEL, TR- 6 YENİ FOÇA GİŞE ÖZEL TR, EGETAV ÖZEL TR, ASIM BALABAN ÖZEL TR, HELVACI DM-2, FERHASIR ÖZEL TR, M-715 VE CİVARLARI
04.12.2022 12:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HELVACI BÖLGESİ ALÇUK TM MENEMENEN -1, TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ, HÜSEYİN ŞAİROĞLU ÖZEL TR, ÜMİT OK ÖZEL, SABAHETTİN ÖZ ÖZEL TR, ERCANLAR YUMURTA ÖZEL, HELVACI TR-10, HELVACI TR-9, FİKRET YEŞİL ÖZEL TR, ERYAŞ ÖZEL TR, SAADET ÖZCAN ÖZEL TR VE CİVARLARI
BERGAMA
04.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT MAHALLESİ ARAPLIOVASI MEVKİİ
BORNOVA
04.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE CADDESİ,GÖKDERE HAYVAN BARINAĞI,AVEA İLETİŞİM HİZM.AŞ., TURKCELL,MUSTAFA ŞANLI, RAMAZAN SABANCI,DOĞAN VEYSEL BOZKUŞ ,MUSTAFA ARSLAN,SELMA AKSOY ,ODAMAN YAĞ SANAYİ,YALIN AMBALAJ (IŞIK YEM SAN.), B.V.İ.C. PVC ALM. AKS BORU.GID. İNŞ.DEM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ., İLKAY MATBACILIK A,Ş,İZGEP ATIK TOPLAMA TESİSİ,İNKA İNŞAAT (CİLASIN LTD.),İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HAYVAN BARINAĞI
04.12.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARACAOĞLAN MAHALLESİ,M.EMİN ASLAN ,UKAT KARAYOLU TAŞIMACILIĞI,KEMAL ALTINUŞAK ŞÖFÖROĞLU VİNÇ,VGS GERİ DÖNÜŞÜM,KARAYOLLARI
04.12.2022 12:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK,IŞIKLAR,GÜRPINAR MAHALLELERİ,KARAYOLLARI,AYAKKABICILAR SİTESİ, DEMİRKAN, AYDINLAR CADDELERİ,IŞIKKENT,2,3,4,6,8,9,10,11,14,17,18,19,20,23,24,21, 93,95,108,109,110,111 114,115, 116,118,122,123,124,125,125/2,135,136,137,138,139, 6138,6140,6146,6148,6153-6145,7004 SOKAKLAR, KARA TAŞIMACILARI KOOP.,İŞ YERİ TESİSLERİ,TACETTİN SARGIN,NET DİREKT BİLİŞİM,BORNOVA ÇİFTEL TURİZM GIDA SAN.,BEŞLER KARTON AMBALAJ,ATKASAN ATIK KAĞ.DEĞERLEND.SAN TİC.AŞ.,LİNDE GAZ,AYGAZ
ÇEŞME
04.12.2022 09:00 13:00 OG Şebeke Bakım Çalışması "16 EYLÜL MH. 3047, 3053, 3014 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, TEKKE PLAJI ÇEVRESI, AYASARANDA MEVKII VE ÇEVRESI İSMET İNÖNÜ MAH. 2001 SOKAK KISMEN, İLÇE EMNIYET, ÇEŞME BELEDIYESI, 1001, 1015 1016 2002, 2007, 2010 SOKAKLAR VE ÇEVRESI MUSALLA MAHALLESI ULUSOY LIMAN, 1032, 1039, 1040, 1065, 1066, 1070, 1076, 1083, 1085, 1093 SOKAKLAR VE ÇEVRESI"
04.12.2022 14:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ALAÇATI MAHALLESI PETEKLER(KISMEN), SANAYI SITESI, ATATÜRK BULVARI(KISMEN), FAHRETTIN ALTAY CADDESI, İNÖNÜ CADDESI, 16006, 16031, 16032, 16046, 16057, 16061, 16116 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
KARABURUN
04.12.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma İSKELE MAH. TR-57 - PARKENT , ELIF , SITELERI , PINAR , ÇIMBITA , ÇITLEMBIK , RADIKA , PELIT , SOKAKLARI VE CIVARI.
04.12.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma İSKELE MAH. TR-10 TARIŞBANK SITESI BIR KISMI
04.12.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma İSKELE MAH. TR-10 TARIŞBANK SITESI BIR KISMI
KEMALPAŞA
04.12.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma Y.KIZILCA MAH., ÖRNEKKÖY MAH. NAZARKÖY MAH. ÇINILIKÖY MAHHALLESININ TAMAMI VE CIVARLARI
KİRAZ
04.12.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ARKACILAR MAHALLESININ TAMAMI (TR1- TR2), (KELLETEPE KÖKDEN ARKACILAR FIDERI)
04.12.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması DOĞANCILSA MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2 (B KOLU)
KONAK
04.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇANKAYA,ATİLLA,HATAY ,MİTHATPAŞA,GÜNEŞLİ,MURAT REİS,PİRİ REİS,ARAP HASAN, BASIN SİTESİ, KILIÇ REİS,VATAN MAHALLELERİ,SAİM ÇIKRIKÇI, HALİDE EDİP ADIVAR, İNÖNÜ CADDELERİ,131,136,137, 177,200,184,201,213,241,242,156,199,224,229,230, 231,232, 233 242,255,255/1,255/2,255/3,269,285/2, 320,456,464,466,467,479,485,489, 491,492,493,502,502/ 1-2 SOKAKLAR VE CİVARI
04.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ MAHALLESİ ,GAZİ BULVARI Ş.FETHİ BEY CADDESİ ,1337, 1338 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
04.12.2022 09:00 15:00 OG Arıza Bakım Onarım ÇAMÖNÜ MAH. ATAKÖY MAH.
04.12.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması OĞLANANASI ATATÜRK MAHALLESI KISIK SANAYI BÖLGESI TAMAMI,KISIK YENI MAHALLE, TORBALI YEŞILKÖY MAHALLESI BIR KISMI, SAHIL GÜVENLIK ÖZEL, KITA KOMUTANLIĞI ÖZEL, SAHIL GÜVENLIK KOMUTANLIĞI ÖZEL(M-1815 KABIN TAMAMI)
MENEMEN
04.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MERMERLİ MAHALLESİ - ŞEHİT SELÇUK GÖKMEN CADDESİ-1416-1403-1415-1414-1413 SOKAK VE CİVARLARI
04.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ - TÜLBENTLİ MAHALLESİ-PAŞA GECİTİ-TÜRBE GECİTİ-ATATÜRK CADDESİ-SAKIZLI SOKAK-CAMİ SOKAK-CENGİZ TOPEL CADDESİ-CENGİZ TOPEL GECİTİ-ZİYA GÖKALP CADDESİ-MİTHATPAŞA CADDESİ-DİYEM KAHYA CADDESİ-ERTUĞRUL CADDESİ-İMARET SOKAK-ERTUĞRUL GECİTİ-ÇUKUR BAHÇE GECİTİ-HACİBAKİ SOKAK- ADNAN MENDERES CADDESİ-ÇINARLI SOKAK-CEZAİR SOKAK-ZEYBEK SOKAK-DAĞ GECİTİ--İKİZ ÇEŞME SOKAK-KUMRU ÇIKMAZI-KUMRU SOKAK-MEYDAN SOKAK
04.12.2022 12:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ESKİ FOÇA YOLU - TÜRKELLİ KASABA- HATUNDERE- DOLUNAY PETROL - EDE DEMİRÇELİK- RAMO MANDRA -YILDIZ MANDRA - ANADOLU LİSESİ -HALİDE GENCER LİSESİ -ÇOLAK OĞLU -UZMAN SERVİS -KFC ÜZÜM İŞLETMESİ - UTEM ARAŞTIRMA -ÇAVUŞKÖY TARIMSAL ABONELER - RAN TURŞU -TARİHİ YUDUMLAMA - ULUYOL MEVKİ - PEKENTİ YOLU - BELEN YOLU -TÖMEK ÇİFTLİĞİ - KUMTEPE MEVKİ - MERMERLİ MAHALLESİ BİR KISMI -A101 DEPOLARI -MENEMEN TR8 VE TR9 VE SADA HASTANESİ VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
04.12.2022 09:00 11:00 AG Arıza Bakım Onarım UMURBET MAH. SANAYI SITESI 19,20,21,36. SOKAKLAR TR-51
04.12.2022 10:00 12:00 AG Arıza Bakım Onarım AG ARIZA BAKIM ONARIM
SELÇUK
04.12.2022 09:00 12:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma GÖKÇEALAN MAH.GÜMÜŞDAĞ TRT VERICILERI VE CIVARLARI MERSINTEPE SOKAK VE CIVARLARI
04.12.2022 14:00 16:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ATATÜRK MAH.MERYEMANA DAĞI TRT VERICILERI VE CIVARLARI
TORBALI
04.12.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma MURATBEY MAHALLESI 3639,3602/1,3604,3623,3643,3694 SOKAKLAR VE CIVARI
04.12.2022 09:00 14:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma SUBAŞI MAH.307,233,228,229 SOKAKLAR,SÜLEYMAN BOZKURT CAD BIR BÖLÜMÜ
04.12.2022 09:30 12:30 OG Arıza Bakım Onarım YAZIBAŞI MAH.İSKELE CD,311,9211,304/1,304,9215/1 SOKAKLAR VE CIVARI
04.12.2022 13:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ERTUĞRUL MAHALLESI TORBALI CADDESI BIR KISMI