İzmir'in Menemen ilçesinde, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına çarptı. Hastaneye kaldırılan anne Kibar Zorel yaşamını kaybetti. Nisa Zorel ile yaşam savaşı veriyor. Acılı eş Mehmet Emin Zorel, "1.53 promil alkollü sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı, eşimi toprağa verdiğimiz gün tekrar tutuklandı. Ben sadece adalet istiyorum, ama ömür boyu hapis cezası verseler ne olur, bizim hayatımızı çaldı. Lütfen alkollü araç kullanmayın diyerek sürücülere seslendi.

YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen ve el ile ayaklarında kırıklar bulunan küçük kız, ameliyata alındı. Anne Kibar Zorel ise Manisa'daki özel bir hastanede 23 gün yaşam savaşı verdi. Talihsiz kadın günler sonra hayatını kaybetti. Feci kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

FATİH ŞENDİL