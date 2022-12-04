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Haberler İzmir Tire’nin tarihi cezaevi yıkıldı

Tire’nin tarihi cezaevi yıkıldı

Kent merkezindeki metruk binanın yıkılması vatandaşları memnun etti.

4.12.2022

Tire’nin tarihi cezaevi yıkıldı

İZMİR Tire'de yıllar önce boşaltılan 79 yıllık geçmişe sahip B Tipi Cezaevi yıkıldı. Yaklaşık dört yıldır kullanılmayan ve metruk halde bulunan tarihi cezaevinin yıkım kararını sevinçle karşılayan vatandaşlar, "Kent merkezindeki böylesine metruk bir binadan kurtulduğumuz için son derece memnunuz" dediler.
1943'TE kentin dışında inşa edilen cezaevi, ilerleyen yıllarla birlikte bölgenin imara açılmasıyla kent merkezinde kalmış ve Adalet Bakanlığı'nca alınan kararla bundan yaklaşık 4 yıl önce boşaltılmıştı. Gerçekleştirilen yıkım ihalesinin ardından ilçe tarihine damga vurmuş binanın yıkımına hızla başlandı. Yıkılan cezaevi binasının yerine ne yapılacağının belli olmadığını belirten vatandaşlar, "1960 ve 1980 darbelerine de tanıklık etmiş cezaevinde Türkiye'nin dört bir yanından gönderilmiş mahkumlar kalıyordu. Ceza infaz kurumlarının kurumların kent içinde olmaması çok doğru bir karar" diye konuştular.

NADİR UYSAL

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