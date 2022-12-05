1 milyar liralık vurgun dev operasyonla engellendi

İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'ca yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, sahte banka dekontuyla araç, sahte kimliklerle tapu ve değerli saat dolandırıcılığı olaylarına karıştığı belirlenen toplam 15 şüpheli şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin 28 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Dosya kapsamında şüphelilerin gerçekleştirmek istedikleri 100 milyon liralık 10 tane eylem de engellendi.



Söz konusu şüpheli şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik İzmir başta olmak üzere 14 ilde ayrıca eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve 51 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda suç unsuru dökümanlar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir markaya ait 412 adet boş saat kutusu ele geçirildi. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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