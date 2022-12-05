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Haberler İzmir Amcası ile tartışan yeğen cinayete kurban gitti

Amcası ile tartışan yeğen cinayete kurban gitti

İzmir'de dün akşam korkunç bir olay meydana geldi. 60 yaşındaki amcası tarafından av tüfeğiyle vurulan 40 yaşındaki adam hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

İHA

05.12.2022, 13:09

Amcası ile tartışan yeğen cinayete kurban gitti

Olay, dün akşam saat 19.30 sularında İzmir'in Torbalı ilçesi Dağkızılca Mahallesi'nde yaşandı. Aynı sokakta ikamet eden Ali Rıza Güven (40) ile amcası A.G. (60), iddialara göre akşam saatlerinde arsa nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle amca A.G., evinden getirdiği av tüfeği ile yeğeni Ali Rıza Güven'i ateş ederek vurdu.

Çevredeki vatandaşlar, daha sonra durumu 112 acil sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Kanlar içerisinde kalan 40 yaşındaki adam, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Amca A.G., olay sonrası jandarma ekiplerine teslim oldu.
Katil amcanın işlemleri jandarmada devam ederken, amca ve yeğenin daha öncede sık sık tartıştıkları iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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