Stadı yapacağına opera binasını bitir

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Karşıyaka Stadı'na ilişkin yaşanan tartışmaları değerlendirerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bu stadı yapmak yerine yarım kalan opera binasının tamamlanması önerisinde bulundu. Engin, "Büyükşehir 1 milyar lira parasını stada vereceğine opera binasını bitirebilir" diye konuştu.

Opera binası, 2010 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmayı bekliyor.

Başkan Ali Engin, stadyumun İzmir'in acil ihtiyacı olmadığını söyleyerek, "15 günlük maç oynanacak stadyumlar Anadolu'da her yere yapılmış maalesef, bunlara da biraz dikkat etmek lazım. İzmir'de bu kadar büyük stadyumlar yapmak öncelikli midir, o da tartışılmalıdır. Bir stadın maliyeti 1 milyar ve 10-15 gün maç oynanıyor. 30 maç yapacaksanız bunun 15 günü kendi sahanızda, o stadın bakımı, temizliği de ciddi maliyetler. Bunları da gözden geçirmek lazım. Popülizm olsun diye şehirleri betonlaştırmayı çok da yapmamak lazım. Alsancak, Göztepe stadyumları yapıldı, Bornova var, Tire var yani bugünden yarına şehrin acil gündemi de değil bence" ifadelerini kullandı.