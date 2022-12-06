İzmir’de feci kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir Torbalı-Bayındır yolu Merinos Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 35 BKU 49 plakalı otomobil, Merinos Kavşağı'ndan kontrolsüz çıktığı ileri sürülen 35 BGK 263 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ç.M.Ç. (36), Ç.K. (34), A.Y. ve G.G., ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.