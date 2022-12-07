AK Partili Hamza Dağ açıkladı! İzmir’deki kritik projeye kredi müjdesi

AK Partili Hamza Dağ duyurdu: Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, İZSU'nun sağlamayı planladığı dış borçlanma izninin uzatılması talebini değerlendirmesinin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin garantörlüğünde olacak şekilde 415 milyon liralık kredinin kullanma yetkisini onayladı.



AK Partili Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün, İZSU'nun sağlamayı planladığı dış borçlanma izninin uzatılması talebinin değerlendirildiğini belirtti.

Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesinin garantörlüğünde olacak şekilde 415 milyon liralık kredinin kullanma yetkisinin onaylandığını belirten Dağ, bu gelişmenin, 22 Aralık'ta İZSU'da yapılacak ihale öncesi önemli olduğunu vurguladı.

Şu anda düşük kapasiteyle çalışan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin 4. faz projesi sona erdiğinde kapasitesinin ciddi anlamda artacağını anlatan Dağ, sorunun daha önceden kendisine iletilmediğini, iletilmesinin ardından da ilgili bakanlıkla ivedi bağlantı kurduğunu ifade etti.

Çiğli Arıtma Tesisi'nin İzmir Körfezi için değerli olduğunu kaydeden Dağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İzmir'deki kötü kokunun sebebi olarak arıtmanın etkisi olduğunu biliyoruz. İzmir'in kronikleşen bir koku sorununun olduğunu da artık herkes biliyor. Bu sorunun çözüme kavuşturulması noktasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne büyük görev düşüyor. Dış kredi kullanma yetkisi konusunda biz üzerimize düşeni yaptık. Böylelikle bir bahaneyi daha ortadan kaldırdık. Bundan sonra asıl görev İzmir Büyükşehir Belediyesine düşmektedir. Bahane üretmeye gerek yok, İzmir'in hizmete ihtiyacı var."

Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in metro ve tramvay yapımına ilişkin dış borçlanma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığından bir talebi olduğunu da basından öğrendiğini aktardı.

Şehrin sorunlarıyla ilgili siyasetçilerle konuşulması gereken konuları basından öğrendiklerine işaret eden Dağ, "Soyer'in bizle konuşmadan konulardan haberdar olmamız mümkün değil. Meclis üyesi arkadaşlarımızla gerekli istişarede bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin borçlanma için izin bu talebiyle ilgili de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz. Konuyla ilgili müjdeyi yakın zamanda İzmir'e vereceğiz." ifadelerini kullandı.