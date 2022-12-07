“İzmir vatan toprağı ve hizmet bekliyor”

AK Parti İzmir İl Haftalık Olağan Yürütme ve Yönetim Kurulu toplantısında, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları ile İzmir ve ülke gündemi değerlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz meclis toplantısında, "İzmir düşman toprağı değil" sözlerini de gündeme getiren İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Tunç Soyer haklı (!) İzmir, düşman toprağı değil! Bu nedenle, bir an önce bu şehrin vatan topraklarında olduğunu ve sorumluluklarını fark edip halka hizmet etmeye başlasalar iyi olur! İzmir hizmet bekliyor" dedi.

'SOYER TEK SOMUT İŞ ÜRETMEDİ'

BAŞKAN Sürekli, "9 Eylül'ü, 'düşmana düşman demeden' kutlayan, her fırsatta Yunan hayranlığını ortaya koyan, İzmir'i sorunlar yumağına dönüştürüp tek çözüm, kalkınması için tek somut iş üretmeyen CHP'li Soyer, bu tespitini kendisine sık sık hatırlatmalı, hükümete değil! Çünkü Kadifekale'ye Pagos Pazarı, İzmir'e özel para ve bayrak fikri kendilerine aitti" dedi.

'HESAP GÜNÜ YAKLAŞIYOR'

SÜREKLİ, "Soyer, İzmir'in işgali ve kurtuluşunda dahi en büyük rolü oynamış düşmana düşman demezken, hükümeti düşman ilan ediyor. Neden? 3,5 yıldır hizmet etmediği İzmir'e hesap günü yaklaşıyor çünkü. Çünkü, hiçbir vaadini yerine getiremedi, şehre arpa boyu yol aldıramadı. Bir tek sorununu çözemedik" dedi.