İzmir’de elektrik kesintisi 7 Aralık Çarşamba

GDZ Elektrik tatrafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 7 Aralık Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
GDZ Elektrik tatrafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 7 Aralık Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BERGAMA
07.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT MAHALLESİ ARAPLIOVASI MEVKİİ
ÇEŞME
07.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ "İSMET İNÖNÜ MH. 2086, 2091, 2095, 2126, 2162 SOKAKLAR VE ÇEVRESI ÇAKABEY MAHALLESI 2232, 2234, 2235, 2238 SOKAKLAR VE ÇEVRESI ILICA MAHALLESI 5004, 5005, 5041, 5052 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
GAZİEMİR
07.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,OPTİMUM DM
07.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL,SEVGİ MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,GAZİEMİR MİGROS,67/1 SOKAKLAR,SOSYALKONUT, BERK BORU,DERECE KOLEJİ ,SANDALYECİ,TNT İNTER EXPRESS,ÖZEL İZMİR DOKUZ EYLÜL EĞİTİM A.Ş.,ŞENTÜRK GIDA PAZ.,AVEA, BAŞBUĞ OTO,EKİNCİ GURUP ,EGE TOROS BORU
07.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH,HÜRRİYET MAHALLESİ,1063,1102 SOKAKLAR,NETLOG LOJİSTİK
07.12.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATIFBEY,GAZİKENT MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,71,72,73,80,80/1-3-4-5,682,690,692 ,1744 SOKAKLAR VE CİVARI
07.12.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZEYLÜL,SEVGİ MAHALLESİ,ORHAN GAZİ CADDESİ,ÖNDER CADDESİNİN BİR BÖLÜMÜ,307,308, 660,664,665,GÜL,BÜLBÜL,ÇİÇEK, ZAMBAK,MENEKŞE SOKAKLAR VE BAŞBEYSİTESİ,EMLAKBANK KONUTLARI
KARABURUN
07.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-2 C KOLU - EĞLENHOCA MAH . EĞLENHOCA KÖYÜ BIR KISMI
KİRAZ
07.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (B KOLU)
07.12.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (AKOLU)
07.12.2022 09:45 17:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-3
KONAK
07.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSİNLİ MAHALLESİ,GAZİLER CADDESİ, BOĞAZİÇİ
07.12.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTİNLİK MAHALLESİ,1163-1164-1165-1179-1180-1187-1188 SOKAKLAR VE CİVARI
07.12.2022 14:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSİNLİ MAHALLESİ,GAZİLER CADDESİ,1185/42,1186,1186/1,1186/2,1186/3,1186/4, 1186/5,1186/6, 1186/7,1186/8,1186/9,1186/10,1186/11,1186/21,1186/22,1186/23, 1186/25,1186/26,1186/27 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
07.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
07.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜKLER MAH. 902 -903-904-905-906-907-908- SOKAKLAR CIVARI TR-2
ÖDEMİŞ
07.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY VE EMMIOĞLU MAHALLELERI KISMEN
07.12.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÜLEYMAN DEMIREL VE ZAFER MAHALLESI KISMEN
TİRE
07.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADNAN MENDERES İHSANIYE,TOKI BOYNUYOĞUN YAMANDERE,BÜYÜKKEMERDERE, KÜÇÜKKEMERDERE KARACA ALI, IŞIKLI, BÜYÜKKÖMÜRCÜ CANBAZLI MAHALLELERI VE CIVARI ÖZEL TRAFOLU ABONELER ETKILENECEKTIR.
TORBALI
07.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYRANCILAR MAH 106,123,104,108,125 SOKAKLAR VE CIVARI M-796