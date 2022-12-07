Yağcıoğlu Apartmanı davasında flaş gelişme! "Hakkaniyet" arandı!

İZMİR'deki depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı davasında, müteahhit Şerafettin Ağar (71) ile fenni mesul Orhan Ayber'i (80) 13 yıl'er 4'er ay hapse çarptıran ve yerel mahkemenin müteahhit Şerafettin Ağar için verdiği 3 yıl süreyle meslekten yasaklanma kararını kaldıran İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, gerekçesini de yazdı. Kararda; Şerafettin Ağar'ın yaptığı işin, ruhsatnameye bağlı yürütülen meslek olmadığı, bu nedenle çalışma hürriyetini kısıtlayacak şekilde mesleğin icrasının 3 yıl süreyle yasaklanmasına karar verilmesinin kanuna, adalete ve hakkaniyete aykırı bulunduğu belirtildi.