Yağcıoğlu Apartmanı davasında flaş gelişme! "Hakkaniyet" arandı!

Müteahhit olduğu anlaşılan sanık Şerafettin Ağar'ın yaptığı işin ruhsatnameye bağlı olarak yürütülen bir meslek olmadığı nazara alınmadan çalışma hürriyetini kısıtlayacak şekilde mesleğin icrasının 3 yıl süreyle yasaklanmasına karar verilmesinin kanuna, adalete ve hakkaniyete aykırı bulunduğu da vurgulandı. Yapılan açık yargılama sonucu bu gerekçelerle sanıklara ceza verildiği belirtildi.



Kararı değerlendiren müşteki avukatların Gürbüz Ejder, "Daire, müteahhitlik işini ruhsata bağlı olarak yapılmadığına kanaat getirmiş. Bu yüzden de bu kararın uygulanmayacağını kararını verip, bu durumun çalışma hürriyetinin kısıtlanması olacağı yönünde hüküm kurup, yerel mahkemenin kararını kaldırmış" dedi.