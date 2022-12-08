AK Partili Sürekli’den 2024 mesajı: Kuzeyde Foça ve Dikili’yi de alacağız

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Aliağa ve Menemen ilçe yönetim kurulu toplantılarına katıldı, önemli mesajlar verdi. Aliağa'daki ilçe yönetim kurulu toplantısında, Belediye Başkanı Serkan Acar ve belediye meclis üyeleri de yer aldı.



"KÖPRÜLÜ KAVŞAK, 236 MİLYON TL'LİK BÜTÇESİYLE ALİAĞA'NIN HİZMETİNE SUNULMUŞ, ÖNEMLİ BİR ESER"

Cumhur İttifakının Aliağa'da başarılı çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Başkan Sürekli, "Serkan Başkan, Aliağa'da ilk döneminden itibaren CHP'li yerel idare anlayışının habis yaklaşımıyla mücadele ediyor. Buna rağmen kendi kaynak ve gücünü oluşturarak üretiyor. İşte köprülü kavşak örneği. 236 Milyon TL'lik bütçesiyle ilçemizin hizmetine sunulmuş, önemli bir eser. Bunu ancak Cumhur İttifakının icraatçı, sözünün eri seçilmişleri yapabilir. Çok uzağa gitmeyin. Kınık meselâ. Düne kadar kıyıda köşede, unutulmuş bir ilçeyken, bugün bizim idaremizde ve adından söz ettiren bir konumda. Bergama… Orada da halkla yakalanmış muhteşem bir sinerji var. 3,5 yıla sığdırılan onlarca eser var. Onlar ne yapıyor? Bu ilçelerimize eşit biçimde hizmet götürmeleri gerekirken, Millet Bahçesinin yapılmasına taş koyuyorlar. Halbuki önce kendi belediyelerine bakmalılar. CHP'nin idaresindeki ilçeler hizmetten yoksun, sorunlarla cebelleşiyor. Tam bir çıkmazdalar. Gidiyoruz, dinliyoruz; buralarda yaşayan hemşerilerimiz gerçekten şikâyetçi, mutsuz. İzmir'de Cumhur İttifakında olan belediyeler, CHP'li Büyükşehir Belediyesinin pek çok hizmetten mahrum bırakmasına rağmen başarılı işler ortaya koyuyor. Belediye başkanlarımız, önlerine çıkarılan engelleri tanımıyor, halka hizmette kusura yer vermiyor. Onların oluşturduğu rüzgârla kuzeyde, arada kalan Foça ve Dikili ilçelerimizi de alacağız" dedi.





"CUMHUR İTTİFAKIMIZ YÜZDE 52-53 BANDINDA"

Sahadaki tablonun, son yapılan araştırmalarla örtüştüğünü belirten Sürekli, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Genel merkezimizin son açıkladığı ankete göre, bugün itibariyle Cumhur İttifakımız yüzde 52-53 bandında. Sahada karşılaştığımız tablo da bu değerleri işaret ediyor. Birebir yaşıyor, görüyoruz. Yüz yüze iletişim, kolay kolay yanıltmıyor. En kötü günlerimizde de alandaydık. Milletimizden, birlikte yol yürüyeceklerimizden korkacak değiliz. O zamanlar da dahi, pek çok vatandaşımızın umudu bizden yanaydı. Halkımızın güveni, zorlu süreçlere rağmen verdiğimiz mücadelenin arkasında. Yeni müjdelerimiz ve taahhütlerimiz yolda. İnanıyoruz ki, 2023'te o büyük hendeği atlayacak, dev adımlarla Türkiye yüzyılını öreceğiz."





AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar hiç fire vermeden, acizlik göstermeden, çatışmadan Türkiye'nin geleceği, milletimizin huzur ve esenliği için uyumla çalıştık. Pandemiyle başlayan bu sıkıntılı zamanları aşarken de birlikte mücadele ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sarsılmaz kararlılığında kısa sürede somut olumlu sonuçlar almaya başladık. Cumhurbaşkanımız yeni ve kritik hiçbir soruna mahal vermeden, olağanüstü bir gayretle tüm krizleri başarıyla yönetti. 2001'de söylediği 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözü, bugün de geçerlidir. Artık dünyada da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."



"MENEMEN AK HİZMETLE BULUŞMASIYLA BİRLİKTE BAMBAŞKA BİR HAREKETLİLİK KAZANDI"

Aliağa'daki programının ardından Menemen'e geçen Başkan Sürekli, burada da ilçe teşkilatı tarafından coşkuyla karşılandı. Menemen'in AK hizmetle buluşmasıyla birlikte bambaşka bir hareketlilik kazandığını söyleyen Başkan Sürekli, "Bunu hem belediye hizmetlerinde hem de teşkilat çalışmalarında görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı bu ilçemizde ağırladığımızda da gördük. Menemen, yılların köhnemiş, paslanmış hizmet anlayışına sırtını döndü. Yüzünü de gerçekçi, şeffaf ve üreten belediyeciliğe, bize döndü; yani su aktı ve Menemenli hemşerilerimizin hayrına yolunu buldu. Teşkilatımız ise AK ailemizi büyütmede zirvede bir gayret içinde. Meclis üyelerimiz de ona keza. İlçenin bağrından çıkmış, yine ilçesi için çalışan arkadaşlarımız. Menemen bir kere yüzünü bize döndü, bir daha çevirmez; çünkü değer gördü. Biz yorulanlardan, bıkanlardan hiç olmadık. Şimdiden sonra çok daha büyük bir efora ihtiyacımız var. Ve tüm kadrolarımız bunu ortaya koyabilecek güçte. Önümüzdeki 6 ayı har açıdan doğru değerlendirmeliyiz. İlk üyesi ile son üyesinin yan yana alana çıktığı bir partinin başarısız olması imkânsız. Tüm birikim ve enerjimizle her gün vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz" diye konuştu.