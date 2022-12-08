‘Biz bittik ama çilemiz bitmedi’

İzmir'in Tire ilçesine bağlı, Eskioba, Alacalı, Yenioba ve Kurşak köy ve üretim yollarındaki bir türlü bitmeyen çalışmalar yöre halkını canından bezdirdi. Yolların yağan son yağmurlarla birlikte çamur deryasına dönüştüğünü belirten vatandaşlar, "Çektiğimiz rezillik artık canımıza yetti" dediler.

Yol yapım çalışmalarının aylardır ağır aksak ilerlediğinden yakınan köylüler, "Ekipler, 'yeni yol yapılacak' diye asfaltı kazıyıp gittiler. Çukurlarla dolu toprak yol kısa sürede vıcık vıcık çamur oldu. Traktörlerin bile zorlukla ilerlediği yollarda otomobillerimizin alt takımları hasar görüyor. Yaşadığımız ekonomik kayıplar yüzünden mağdur olduk. Bu yolları tamamlamak bu kadar zor mu? Madem yapamayacaktınız niye bozdunuz? Yeni yol hayal ederken eski halini arar olduk" diye konuştu.

NADİR UYSAL