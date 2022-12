İzmir’de 50 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Aralık saat 08.30 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, balıkçı teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, hareketli balıkçı teknesini durdurarak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 155 göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.





Ekipler, aynı gün saat 15.50 sıralarında yine Dikili ilçesi açıklarında, can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 41 göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Kasım'da Çeşme ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları geri itilen 9 göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.