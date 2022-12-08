İzmir’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Acı kaza, saat 21.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil çakmak idaresindeki motosiklet, kavşaktan dönerken, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Yola savrulan sürücü Çakmak ile arkasında bulunan Onurcan T. ise metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Cağrı Merkezine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kamil Çakmak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Onurcan T. ise ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Onurcan T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından Çakmak'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.