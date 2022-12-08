Kemikleriyle birlikte hayatı da parçalandı

İZMİR'İN Tire ilçesinde, 40 yaşındaki evli ve iki çocuk babası güvenlik görevlisi Mehmet Fatih Kocatürk'ün başına gelenler "Bu kadar da olmaz" dedirtti. İki yıl önce motosikletle işe giderken kendisine çarpıp kaçan otomobil yüzünden hayatı kararan Kocatürk iki ay komada kaldı.

VİCDANSIZ SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

UYANDIKTAN sonra zorlu bir fizik tedavi süreci geçiren talihsiz adam sırayla işi, eşi ve çocuklarından oldu. Her yerde kendisine çarpıp kaçan otomobili arayan talihsiz adam "Genç yaşta engelli kaldım. Kazayı gören biri varsa ne olur bana yardımcı olsun" dedi.

20 Ekim 2020'de geçirdiği trafik kazasının hayatının kırılma noktası olduğunu gözyaşları içinde anlatan Kocatürk, "Tire'de TOKİ konutlarındaki evimde ailem ve çocuklarımla mutlu bir yaşantımız vardı. Torbalı yakınlarındaki Subaşı mahallesinde bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. İşime her gün Tire'den motosikletimle gidip geliyordum" diye konuştu.

Hayatını karartan vicdansız sürücüyü her yerde aradığını belirten talihsiz adam, "İnsan birine çarpığında durmaz mı? Beni yol ortasında ölüme terk etmiş. Bu nasıl bir vicdansızlık? Kazayı gören aracın plakasını bilen varsa benimle iletişime geçsin" ifadelerini kullandı.

NADİR UYSAL