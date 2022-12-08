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Haberler İzmir Meteorolojiden sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış ve sel uyarısı

8.12.2022

Meteorolojiden sağanak yağış ve sel uyarısı

METEOROLOJİ yetkilileri, bugün için İzmir ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceğini belirterek, tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. Uyarıda, vatandaşlardan olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın Seferihisar, Selçuk, Menderes ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkisini göstereceği belirtildi.

SEFERİHİSAR, SELÇUK, MENDERES
Açıklamada, "İzmir'in güney ilçeleri Seferihisar, Selçuk, Menderes'te yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi. Vatandaşların, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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