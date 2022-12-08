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Haberler İzmir Silindir Operasyonu Baybekler çetesini ezdi

Silindir Operasyonu Baybekler çetesini ezdi

8.12.2022

Silindir Operasyonu Baybekler çetesini ezdi
ÜLKE genelinde düzenlen 'Silindir Operasyonu' çerçevesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir'in Bergama, Aliağa, Dikili ve Kınık ilçelerinde faaliyet yürüten Baybekler diye bilinen suç örgütü ile yine İzmir'de suç örgütlerine silah ve mühimmat temin eden 2 farklı şebekeye yönelik 3 aylık yürütülen çalışmaların ardından; İzmir merkezli Gaziantep, Balıkesir, Konya ve Isparta'da toplamda 43 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baybekler suç örgütü üyelerinin; 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silah ve mühimmat kaçakçılığı', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama', 'iş yeri ve ikamet kurşunlama' gibi suçları azmettirdikleri ve işledikleri tespit edildi. Operasyonda, Baybekler suç örgütünün lideri ve yöneticileri ile birlikte tüm üyeleri yakalanarak gözaltına alındı.
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