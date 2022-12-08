Zeytinin posasından ‘vegan deri’ ürettiler

EGE'YE özgü değerlerin başında gelen, şifa ve lezzet kaynağı olarak asırlardır sofraların vazgeçilmezi zeytin, tasarımcıların ilham kaynağı oldu. Mezun oldukları İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak kariyerlerini sürdüren Melis Baloğlu ve Elif Tekcan, 'pirina' olarak adlandırılan zeytin posasından biyo-esaslı malzeme (vegan deri) üretti. Özellikle otomobillerin ve mobilyaların kaplamalarında kullanılabilecek, dayanıklı ve çevreci bir malzemeye imza atan ikili, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) düzenlediği, üniversite-sanayi işbirliğini önceleyen 'Futuretex İstanbul' adlı yarışmada Türkiye birincisi oldu.

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