  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Zeytinin posasından ‘vegan deri’ ürettiler

Zeytinin posasından ‘vegan deri’ ürettiler

8.12.2022

Zeytinin posasından ‘vegan deri’ ürettiler
EGE'YE özgü değerlerin başında gelen, şifa ve lezzet kaynağı olarak asırlardır sofraların vazgeçilmezi zeytin, tasarımcıların ilham kaynağı oldu. Mezun oldukları İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak kariyerlerini sürdüren Melis Baloğlu ve Elif Tekcan, 'pirina' olarak adlandırılan zeytin posasından biyo-esaslı malzeme (vegan deri) üretti. Özellikle otomobillerin ve mobilyaların kaplamalarında kullanılabilecek, dayanıklı ve çevreci bir malzemeye imza atan ikili, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) düzenlediği, üniversite-sanayi işbirliğini önceleyen 'Futuretex İstanbul' adlı yarışmada Türkiye birincisi oldu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA