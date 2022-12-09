“10 belediye AK Parti’ye geçmek için sırada”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki konuları değerlendirdi. Seçim çalışmaları hakkında konuşan Dağ, "Kampanya konusunda adımlarımızı attık. Seçimler, normal tarih 18 Haziran 2023. Muhalefet sürekli olarak erken seçim olayını söyledi ama 2023'e geldik. Ancak önümüzdeki süreçte siyasal süreçlere göre bakılır" dedi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın İyi Parti'den AK Parti'ye geçmesinin ardından 10 belediyenin daha sırada olduğunu söyleyen Dağ, "Bunları değerlendiriyoruz. Bizim amacımız bu pozitif sürecin devam etmesini sağlamak" diye konuştu.

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