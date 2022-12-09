‘Babalık davasını bırak her ay 15 bin TL vereyim’

İzmir'de Karşıyakalı üniversite öğrencisi E.M'den bir çocuk dünyaya getiren evli ve üç çocuk babası C.E, yaşadığı Gaziantep dahil hiçbir yerde DNA testi alınması için bulunamazken, genç kadına haber gönderip 1 milyarlık babalık davasını geri çekmesi karşılığında her ay düzenli olarak kendisine 15 bin lira vermeyi teklif etti. Genç kızın avukatı Varol Turbay ise TMK'nın 284. maddesi gereği, DNA'dan kaçan C.E'nin çocuğun babası olarak kabul edilmesini beklediklerini söyledi.

EVLİ OLDUĞUNU GİZLEDİ

22 yaşındaki E.M, evli olduğunu gizlediği iddia edilen iş insanı C.E'den hamile kalarak bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ancak milyarder iş insanı C.E. çocuğu kabul etmedi. Evlenme vaadiyle kandırıldığını belirterek mahkemeye başvuran genç kız, çocuğu için babalık davası açtı. Mahkeme, Gaziantep Şahinbey'de yaşadığı belirlenen C.E'nin yakalanarak DNA testine götürülmesi talimatını verdi. Ama iş insanı C.E. hiçbir yerde bulunamadı. 1 milyarlık mal varlığı olduğu ileri sürülen C.E'ye bir türlü ulaşılamamasını manidar bulan Turbay, "Türk Medeni Kanunu'nun 284. maddesine göre 'DNA vermeye gelmiyorsan, çocuk sendendir' kuralı uygulanmalı" dedi.

KÖTÜ TEKLİFE RET

E.M'nin avukatı Turbay, polisin hiçbir yerde bulamadığı C.E'nin, üçüncü kişilerce müvekkiline haber göndererek, "Davadan vazgeç, her ay sana düzenli olarak 15 bin lira göndereyim" gibi şok bir teklifte bulunduğunu iddia etti. Bunu kabul etmediklerini belirten Turbay, hukuk mücadelesini sürdüreceklerini söyledi.

FATİH ŞENDİL