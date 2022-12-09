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Haberler İzmir İzmir Valiliğinden fırtına uyarısı

İzmir Valiliğinden fırtına uyarısı

İzmir Valiliği, Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini aktararak vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

İHA

09.12.2022, 23:06

İzmir Valiliğinden fırtına uyarısı

İzmir Valiliğinden yapılan duyuruda, Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, Kuzey Ege'nin kuzeyinde ise güney ve güneybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına beklendiği ifade edildi.

Saatte 50-75 km hızla esmesi beklenen fırtınanın, Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiğinin belirtildiği duyuruda, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

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