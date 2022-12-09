İzmir’de eğitim aldılar! Azerbaycan’da da UMKE kurulacak

Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı Protokolü gereğince Sağlık Bakanlığı ile Azerbaycan'ın Olağanüstü Haller Bakanlığı arasında iş birliği yapıldı.

Bu kapsamında İzmir'e gelen 22 sağlık personeli, Urla ilçesindeki Uluslararası Eğitim ve Simülasyon Merkezinde 5 gün boyunca Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) eğitmenlerinden acil sağlık ve afet eğitimi aldı.

Eğitimi tatbikatla tamamlayan sağlık personeli, senaryo gereği göçük altında kalan yaralıları kurtardı.

AZERBAYCAN'DA DA UMKE KURULACAK

UMKE Eğitmeni Tolga Ünsel, AA muhabirine, Türkiye olarak UMKE ekiplerinin dünyanın birçok ülkesine acil durumlarda hizmet verdiğini ve tecrübelerini aktardığını belirtti.

Azerbaycanlı meslektaşlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünsel, şöyle konuştu:

"Eğitim, Azerbaycan'da acil ve afet sağlık hizmet kapasitesinin artırılması için yapılıyor. Bunun sonucunda Azerbaycan'da UMKE benzeri ekiplerin kurulması planlanmaktadır. Sağlık çalışanlarına acil afet durumlarında ne gibi müdahaleler yapılacağı, acil tıbbı müdahalelerin nasıl olacağını, afet durumunda nasıl bir barınma ve yaşam koşullarına sahip olduklarını ve bunların nasıl idame ettireceklerini, enkaz altında nasıl hastaya müdahale edileceğini ve acil müdahale ünitelerinin kurulup işletilmesi konusunda eğitimler verilmektedir."

Ünsel, Azerbaycanlı meslektaşlarının her zaman yanında olduklarını da vurguladı.

"BURADAKİ UMKE EKİBİNİ AZERBAYCAN'DA DA KURMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Azerbaycan'dan gelen hekimlerden Gönüllü Azizli, 2017 yılında Azerbaycan Tıp Üniversitesinden mezun olduktan sonra bir süre İstanbul'daki Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde eğitim gördüğünü belirtti.

Ülkesine 2019'da döndüğünü ve hastanelerin acil servislerinde görev yaptığını belirten Azizli, şunları kaydetti:

"Türkiye bizim için kardeş ülke, sağlık eğitimlerinin çok güçlü olduğu bir ülke. Buradaki UMKE ekibini Azerbaycan'da da kurmayı düşünüyoruz. Bunun için temel eğitim almaya geldik. Azerbaycan'da bu görevi Savunma Bakanlığı yapıyor. Doktorlarımız o sahaya girmiyor ama biz burada doktorların o sahada çalışabileceğini gördük."

"KENDİMİZİ HAZIR HİSSEDİYORUZ"

Azerbaycan'da dahiliye uzmanı olarak görev yapan Günel Sadiqova, Türkiye'de kendisini evinde gibi hissettiğini ifade etti.

UMKE ekipleri tarafından başta afet yönetimi olmak üzere birçok konuda eğitim verildiğini belirten Sadiqova, "Afet zamanlarında hasarın aza indirilmesi, sağlık sisteminde yükün nasıl azaltılacağını uygulamalı ve pratik olarak öğretiliyor. Eğitimlerde çok şey öğrendik. İnşallah hiçbir ülkede afet olayı olmaz ama olsa da artık kendimizi hazır hissediyoruz." dedi.

Türk sağlık çalışanlarından böyle önemli bir eğitim aldığı için mutlu olduğunu belirten Fexriyye Quliyeva da "Savaş döneminden çıktık. Böyle eğitimleri alıp kullanmamız şart diye düşünüyorum." diye konuştu.