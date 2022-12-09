İzmir’de elektrik kesintisi 9 Aralık Cuma

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 9 Aralık Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 9 Aralık Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
BAYRAKLI
09.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU,OSMANGAZİ MAHALLESİ,DUMLUPINAR CADDESİ,YAVUZ CADDESİ,HASAN BAĞRA CADDESİ,275/8,275/11,275/22,574,576,579,597/1,2,616,616/1,2,3,4,610,611,614,610,611,616,616/1, 616/2,K.FAZIL,CEREN-1,ANIL,DR. FERİT,M.İNCE,BÜLBÜL, MAHMUT PAŞA,GÜVENEVLER,KADİR PAŞA, RÜSTEM PAŞA SOKAKLAR VE CİVARI, BARIŞ YAPI KOOP.,OYAK 87 YAPI KOOPARATİFLERİ
09.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SALHANE,MANAVKUYU MAHALLELERİ,1586/1,1586/3,1586/4,1586/5,1586/9,1586/12, 1593/1,1594/1-2-3-11-12-13,2130/10,2131/9,2131/12 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
09.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYAKENT MAH.ARAPLIOVASI MEVKİİ VE CİVARLARI
BORNOVA
09.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILAY MAHALLESİ,471,470,476,497 SOKAKLAR VE CİVARI
09.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK,ÇAMDİBİ,RAFETPAŞA,KARACAOĞLAN,YEŞİLOVA MAHALLELERİ,ABDİ İPEKÇİ,BURAK REİS HAŞİM İŞCAN CADDESİ,MUSTAFA KEMAL CADDELERİ,33,40,42,46,56,247,207,209,210,208,206,225,226, 227,234,234/1,235,250,351,353,354,355,356, 357,358,358/1,358/2,359,360,361,362,363,364,366,367,369, 370,4027,4033,4033/1-2-3,4037,4054,4054/1,4056,4058,4060,4062,4066/1,4366,4367,4369,4370,4371, 4372,4373,4376,5015,5021,5023,5025,5027,5029,5032,5178,5179/1,5180,5182,5183,5184,5186,5253, 5254,5256,5257,5258,5259,4137/2,4139,4139/1-2-3,4140,4140/1-2-4,4141,4172,4174,5351/1,5363 SOKAKLAR VE CİVARI,İZOTAŞ OTO GARAJI TRF-1-2,UFUK ISICAM
BUCA
09.12.2022 14:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DİCLE MAHALLESİ,ADNAN KAHVECİ BULV - 360-366 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
09.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ "BOYALIK MAHALLESI 3200, 3223, 3232 SOKAKLAR VE ÇEVRELERI İLE YEŞEREN SITESI VE ÇEVRESI ALTINYUNUS MAHALLESI 3400 SOKAK VE ÇEVRESI"
09.12.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CELAL BAYAR MAHALLESI 5163, 5169, 5170 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-226
ÇİĞLİ
09.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 KONUTLARI - BLOK ÖNÜ TRF-5
FOÇA
09.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI FOÇA İSMET PAŞA MAHALLESİ, 289, 291, 340, 342, 350, 352 SOKAKLAR VE CİVARLARI
09.12.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI FOÇA YENİ BAĞARASI İMAMTEPE MEVKİİ AÇIK CEZAEVİ VE LOJMANLARI
GAZİEMİR
09.12.2022 00:00 08:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEYAZ EVLER MAHALLESİ,OPTİMUM DM,AKÇAY CADDESİ, OPTİMUM AVM
KARABURUN
09.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM - SAĞLIK OCAĞI FIDERI - 200 , 201 , 202 , 205 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 230 , 231 , 232, 291 , 300 , 301 , 302 , 303 , 305 , 320 , 322 , 324 , 326 , 330 , 331 , 332 , 333 , 334 , 340 , 341 , 342 , 347 , 350 , 352 , 355 , NURETTIN SOYER , 440 , 442 , 443 ,445 , 450 , 451 , 452 , 457 , 459 , 460 , 461 , 462 , 464 , 470 , 471 , 472 , 473 , 477 , 478 , 480 , 482 , 483 , 485 , 488 , SOKAKLARI - NAMIK KEMAL , FATIH , BARBAROS , FEVZI ÇAKMAK , CADDELERI VE CIVARI
09.12.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-41 - 29 ÇIKIŞI MORDOĞAN MAH.FATIH CADDESI BIR KISMI, ALIEFENDIRE DERESI, İNTUR, BAHADIR, YARENLER,ÇAMLIBELDE SITELERI VE CIVARI
KİRAZ
09.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1 (A KOLU)
09.12.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (B KOLU)
MENDERES
09.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜKLER MAH. 902 -903-904-905-906-907-908- SOKAKLAR CIVARI TR-2
SEFERİHİSAR
09.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR HIDDENBAY OTEL , PRS OTEL, LIMAN MARINA VE CIVARI
09.12.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI MAVIDENIZ SITESI VE CIVARI
09.12.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR HIDIRLIK MAHALLESI 2199,2184/2186/8,2186/2,100/10 SOKAK VE CIVARI
09.12.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI SECKINEVLER SITESI VE CIVARI
URLA
09.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DENIZLI MAHALLESI YALI, 103, 109. SK., 110, 111, 102. SK., 102. SOKAKLARDIR L-256