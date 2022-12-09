İzmir’de elektrik kesintisi 9 Aralık Cuma

ÇEŞME

09.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ "BOYALIK MAHALLESI 3200, 3223, 3232 SOKAKLAR VE ÇEVRELERI İLE YEŞEREN SITESI VE ÇEVRESI ALTINYUNUS MAHALLESI 3400 SOKAK VE ÇEVRESI"

09.12.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CELAL BAYAR MAHALLESI 5163, 5169, 5170 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-226



ÇİĞLİ

09.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 KONUTLARI - BLOK ÖNÜ TRF-5



FOÇA

09.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI FOÇA İSMET PAŞA MAHALLESİ, 289, 291, 340, 342, 350, 352 SOKAKLAR VE CİVARLARI

09.12.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI FOÇA YENİ BAĞARASI İMAMTEPE MEVKİİ AÇIK CEZAEVİ VE LOJMANLARI

