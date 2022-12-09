“Kuzeyde Foça ve Dikili’yi de alacağız”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Aliağa ve Menemen ilçe yönetim kurulu toplantılarına katıldı. Aliağa'da Belediye Başkanı Serkan Acar'ın da katıldığı toplantıda önemli mesajlar veren Başkan Sürekli, "İzmir'de Cumhur İttifakında olan belediyeler, CHP'li Büyükşehir Belediyesinin pek çok hizmetten mahrum bırakmasına rağmen başarılı işler ortaya koyuyor. Belediye başkanlarımız, önlerine çıkarılan engelleri tanımıyor, halka hizmette kusura yer vermiyor. Onların oluşturduğu rüzgârla kuzeyde, arada kalan Foça ve Dikili ilçelerimizi de alacağız. Bugün itibariyle Cumhur İttifakımız yüzde 52-53 bandında. Sahada karşılaştığımız tablo da bu değerleri işaret ediyor. Birebir yaşıyor, görüyoruz" diye konuştu. Aliağa'daki programının ardından Menemen'e geçen Başkan Sürekli, burada da ilçe teşkilatı tarafından coşkuyla karşılandı. Menemen'in AK hizmetle buluşmasıyla birlikte bambaşka bir hareketlilik kazandığını söyleyen Sürekli, "Menemen, yılların köhnemiş, paslanmış hizmet anlayışına sırtını döndü" diye konuştu.

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