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Haberler İzmir Motosiklet kavşaktan dönerken devrildi: 1 ölü

Motosiklet kavşaktan dönerken devrildi: 1 ölü

9.12.2022

Motosiklet kavşaktan dönerken devrildi: 1 ölü
İZMİR'İN Bornova ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Kamil Çakmak hayatını kaybetti, Onurcan T. ağır yaralandı. Kaza, önceki akşam saat 21.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Kamil Çakmak idaresindeki motosiklet, kavşaktan dönerken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Yola savrulan sürücü Çakmak ile arkasında bulunan Onurcan T. ise metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kamil Çakmak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Onurcan T. ise hastaneye kaldırıldı.
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