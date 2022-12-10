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Haberler İzmir Göztepe'nin kupadaki maç programı belli oldu!

Göztepe'nin kupadaki maç programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turunda Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile eşleşen Göztepe'nin maç programı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele 20 Aralık Salı günü saat 19.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda başlayacak.

İHA

10.12.2022, 16:08

Göztepe’nin kupadaki maç programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turuna yükselen Göztepe'nin kupadaki maç programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda İzmir derbisinde Göztepe, sahasında Bucaspor 1928'i mağlup ederek üst tura yükselmişti. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kurada sarı-kırmızılılar, Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile eşleşmişti. İki takım arasında oynanacak bu mücadelenin maç programı belli oldu. Başakşehir ve Göztepe, 20 Aralık Salı günü saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

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