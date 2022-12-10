  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir ve Muğla'da rüşvet operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

İzmir ve Muğla'da rüşvet operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

Muğla ve İzmir'de memurların rüşvet aldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda memurların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

10.12.2022, 16:15

İzmir ve Muğla’da rüşvet operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Grup Amirliği ekiplerinin Marmaris Gümrük Müdürlüğü'nde çalışan bazı memurların rüşvet aldıkları bilgisine ulaşması üzerine operasyon düğmesine basıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Marmaris Gümrük Müdürlüğü ve Sahil Sağlık Denetleme Müdürlüğü memurlarına yönelik rüşvet dosyası dahilinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Y.Ç., M.B., C.G., İ.K., A.D. isimli 5'i memur, M.Y., G.T., U.A., E.Y. ve A.S.K. isimli 5'i de sivil olmak üzere birbirleri ile bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Marmaris Gümrük Müdürlüğü'ndeki odaları ile evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı içki, tütün mamülü ve elektronik sigaralar ile birlikte 800 Euro, 450 Dolar ve 6 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA