  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'e önemli uyarı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

İzmir'e önemli uyarı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yarın İzmir il genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. 12 Aralık sabahı etkisini kaybedeceği belirtilen sağanak yağışın sebep olacağı olası sel, su baskını ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

DHA

10.12.2022, 17:09

İzmir’e önemli uyarı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden, İzmir geneli için yarın, kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak uyarısı yapılarak, vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Açıklamada, "Sağanak yağışların İzmir il genelinde yerel olarak kuvvetli (21 kilogram/ metrekare) ve çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor" denildi. Yağışın 12 Aralık sabahı etkisini kaybedeceği de belirtilirken, vatandaşların olası sel, su baskını, yıldırım düşmesi, kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum oluşma riski, kıyı kesimlerde dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA