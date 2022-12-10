Katil zanlısından pişkin savunma

yıl önce eski kız arkadaşını öldüren, annesini ise ağır yaralayan katil zanlısı Suat Teke hakim karşısına çıktı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Aydın'da işlenen Hatice Büşra Çetinkaya cinayeti davasında yapılan istinaf başvurusunu, yerel mahkemeye geri gönderdi.

RAPOR BEKLENECEK

HAKİM karşısına tekrar çıkan Suat Teke, ailesi ve medyanın kadın cinayeti şeklinde olayı çarpıtması nedeniyle mahkemenin durumdan etkilenerek kendisine ağır ceza verdiğini söyledi. Suat Teke savunmasında, "Bu bir kadın cinayeti değil. Hatice Büşra Çetinkaya'nın ailesi ve avukatları duygu sömürüsü yaptı. Olay tüm medya kuruluşlarında yer aldı. Mahkeme bu durumdan etkilenerek bana ağır bir ceza verdi" dedi.

Teke, öldürdüğü eski sevgilisi Çetinkaya'nın kendisini aldattığı ve bu dönemde yaşadıklarını bilen bir kişinin tanık olarak dinlenmesini talep etti. Heyet, bu talebi kabul ederken Güngör Çetinkaya'nın durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep edilmesini kararlaştırdı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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