Korkunç iddia

12 yıl önce kocası tarafından hayatı elinden alınan Ayşe Paşalı'nın yaşadıkları ve sembol haline gelmiş fotoğrafı hafızalarda tazeliğini koruyor. Ayşe Paşalı İzmir'de 12 yıl önce kızının doğum günü olan 6 Aralık'ta eşi tarafından öldürülmüştü.

İFADESİ ALINACAK

OLAYIN üzerinden bunca yıl geçmişken, halen cezaevinde yatan, Ayşe Paşalı'nın boşandığı eşi Yetkin Paşalı hakkında korkunç bir iddia gündeme düştü. Ayşe Paşalı'nın kızının gittiği psikiyatri doktoruna şüpheli biri gelip, B.B'yi sordu, ayrıca 20 dakika geciktiğini söyledi. B.B ise o gün bir işi için Ankara'daydı ve online olarak doktoruyla görüşmüştü. Doktorundan öğrendiği bu şüpheli durum üzerine genç kadın polise başvurdu.

Yetkin Paşalı için, 12 yıl sonra eşini öldürdüğü gün, kızı B.B'yi öldürmesi için kızının doktoruna kiralık katil gönderdiği iddia edildi. Polis kameralara yakalanan kişinin kiralık katil olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı. Genç kız koruma altına alınırken, cezaevindeki babanın Savcılık tarafından ifadesinin alınacağı öğrenildi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS KAMERAYA YAKALANDI

ANNESİNİN öldürüldüğü gün esrarengiz bir kişinin doktoruna giderek kendisini sorduğunu öğrenen B.B, babasının kendisini de aynı gün öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddiasıyla avukatları aracılığıyla polise başvurdu. Polis ise güvenlik kameralarına el koydu.

FATİH ŞENDİL