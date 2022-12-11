Buca’ya 40 bin metrekare yeni yeşil alan müjdesi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca'da kullanılmayan ve ilçeyi ikiye bölen 2 bin 350 metre uzunluğundaki demiryolu hattının TCDD tarafından Buca Belediyesi'ne tahsis edildiğini açıkladı. Yer teslimin yapıldığını belirten Kaya, tahsis edilen alanda, yürüyüş yolları, spor alanları ve parklar yer alacağını söyledi. Buca'nın en büyük sorunlarından birisini daha çözdüklerini kaydeden Kaya, "Bu büyük sorunu siyaset üstü tutarak, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın ifade ettiği gibi, 'söz konusu İzmir ise gerisi teferruattır' dedik. Buca Belediye Başkanı Sayın Erhan Kılıç da çağrımıza karşılık verdi. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ, AK Parti Buca İlçe Başkanımız Sayın Hakan Kalfaoğlu ve Buca Belediye Başkanı Sayın Erhan Kılıç ile birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve TCDD Genel Müdürlüğü uhdesinde sorunun çözümü için girişimlerde bulunduk. Bugün itibarıyla bu önemli sorun çözülmüş oldu" dedi. Atilla Kaya, cezaevi arazisiyle birlikte toplamda 84 bin 102 metrekare yeşil alan ve sosyal donatı alanı kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

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