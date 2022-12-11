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İzmir'de yolcu minibüsü devrildi

İzmir'in Konak ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir yolcu minibüsü devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

11.12.2022, 12:41 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022, 12:42

İzmir’de yolcu minibüsü devrildi

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziemir-Yeni Garaj seferini yapan 35 M 8926 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Kontrolden çıkan minibüs yan yatarken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AKS, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü AKS ekipleri tarafından çıkartılarak, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İçerisinde yolcu bulunmayan minibüsün çekici vasıtasıyla çekilmesinin ardından caddedeki trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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