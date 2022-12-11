  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir ‘Toprak ve Çocuk’ ilk meyvelerini verdi

‘Toprak ve Çocuk’ ilk meyvelerini verdi

11.12.2022

‘Toprak ve Çocuk’ ilk meyvelerini verdi

İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Ticaret Borsası arasında çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla imzalanan 'Toprak ve Çocuk' programı ilk meyvelerini verdi. Merkez Menderes İlkokulu öğrencileri, Yenioba köyündeki büyükbaş hayvan çiftliğini ziyaret etti. Çiftliğin ardından, Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSBİ) bulunan iki süt işleme tesisine geçen öğrenciler burada da sütün ürün aşamasındaki yolculuğuna şahit oldular. Çiftliklerden toplanan sütlerin fabrikalarda işlenip, market raflarına gidinceye kadar nasıl ürün haline geldiğini gören öğrenciler yetkililerin sunumunu ilgiyle izledi.

NADİR UYSAL

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA