Apronda ölüm

Travel Turkey İzmir'e katılmak için Antalya'dan gelen bilişim firmasının pazarlama müdürü 32 yaşındaki Beyza Taşkıran, dönüşte uçağa binme hazırlığı yaparken bir anda kendi canına kıydı. Uçağa bağlı körükteki boşluktan atlayarak 14 metreden beton zemine çakılan Taşkıran, olay yerinde can verdi.



Uçağa binmek için körükten geçen Beyza Taşkıran, son anda telefonla konuşacağını söyleyerek arkadaşlarından ayrıldı.



Arkadaşları, genç kadının son günlerde ailesiyle ilgili sıkıntıları olduğunu ve uçağa binmeden önce de telefonla konuşacağını söyleyerek kendilerinden ayrıldığını ifade etti. Beyza Taşkıran'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

FATİH ŞENDİL / ÖZEL HABER