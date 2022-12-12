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Haberler İzmir Aracına akaryakıt doldururken araba çarptı! Metrelerce sürüklenerek can verdi

Aracına akaryakıt doldururken araba çarptı! Metrelerce sürüklenerek can verdi

İzmir Gaziemir'de yakıtı biten aracına dolum yapmak için inen şahsa aynı yönden gelen otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenen adam hayatını kaybetti.

İHA

12.12.2022, 09:32

Aracına akaryakıt doldururken araba çarptı! Metrelerce sürüklenerek can verdi

Edinilen bilgiye göre kaza, 04.30 sıralarında iİzmir'in Gaziemir ilçesinde Akçay Caddesi Esbaş Alt Geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziemir'den Adnan Menderes Havalimanı istikametine seyir halinde olan İsmail Akkol idaresindeki 35 HY 412 plakalı hafif ticari aracın akaryakıtı Esbaş Alt Geçidinde bitti. Bunun üzerine aracın uyarı ışıklarını yakan Akkol, daha sonra akaryakıt almaya gitti. Akaryakıt aldıktan sonra aracın başına gelerek damacana yardımı ile aracına dolduran İsmail Akkol'a aynı istikamette gelen Y.B. idaresindeki 35 KC 7648 plakalı otomobil çarptı. Arkadan gelen otomobilin çarpasıyla metrelerce sürüklenen Akkol ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri başka kazaya sebebiyet vermemek için Alt Geçidi trafiğe kapatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Akkol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri otomobil sürücü Y.B.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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