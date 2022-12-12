Ölüm yıldönümünde Hz. Mevlana’yı andılar

Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Hz. Mevlana'yı vefat ettiği, Rabb'ine sevgiyle kavuştuğu geceyi ifade eden Şeb-i Arus, Vuslat Yıldönümü'nde düzenlediği bir programla andı. "Dostluk Vakti" teması ile Karşıyaka Suat Taşer Sanat Merkezi'nde Halk Eğitim Merkezi'nin kadrolu konsertuvar mezunu 8 müzisyen ve 5 semazenin huşu içindeki gösterileri gerçek bir şölene dönüştü. Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi etkinliklerine her zaman destek veren aslen Konyalı Küçükavcı Kahve'nin sahibi Osman Avcı tarafından ziyaretçilere İrmik Helvası ikram edildi.



■ TOLGA TEKİN

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