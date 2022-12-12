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Haberler İzmir Ölüm yıldönümünde Hz. Mevlana’yı andılar

Ölüm yıldönümünde Hz. Mevlana’yı andılar

12.12.2022

Ölüm yıldönümünde Hz. Mevlana’yı andılar
Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Hz. Mevlana'yı vefat ettiği, Rabb'ine sevgiyle kavuştuğu geceyi ifade eden Şeb-i Arus, Vuslat Yıldönümü'nde düzenlediği bir programla andı. "Dostluk Vakti" teması ile Karşıyaka Suat Taşer Sanat Merkezi'nde Halk Eğitim Merkezi'nin kadrolu konsertuvar mezunu 8 müzisyen ve 5 semazenin huşu içindeki gösterileri gerçek bir şölene dönüştü. Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi etkinliklerine her zaman destek veren aslen Konyalı Küçükavcı Kahve'nin sahibi Osman Avcı tarafından ziyaretçilere İrmik Helvası ikram edildi.

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