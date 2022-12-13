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Haberler İzmir Bayındır’da festival tadında deve güreşi

Bayındır’da festival tadında deve güreşi

13.12.2022

Bayındır’da festival tadında deve güreşi

BAYINDIR Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 2'nci Yeşilova Deve Güreşleri festival havasında geçti. Güreşlerde arenayı dolduran şampiyon develere kıran kırana geçen güreşler sonrasında kupa ve halılarını AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Kadan verdi.

Başkan Demirezen, "Kültürümüzün bir parçası olan güreşlere Ege, Akdeniz ve Marmara'dan ünlü tülüler katıldı. İlçemize gelen binlerce misafirimizi en iyi şekilde ağırladık. 20 dereceyi bulan hava sıcaklığı sayesinde güreş alanını dolduran izleyiciler gün boyu hem ailecek piknik yaptı hem de keyifle güreşleri izledi. İlçe tanıtımına önemli katkılar sağladık" diye konuştu.

NADİR UYSAL

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