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Haberler İzmir Elektromanyetik kalkanı giysi Ege’den

Elektromanyetik kalkanı giysi Ege’den

13.12.2022

Elektromanyetik kalkanı giysi Ege’den
EGE Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Pamuk'un elektromanyetik dalgalardan koruma sağlayan hazır giyim ürünleri projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü. Elektromanyetik dalgaların canlılar üzerinde biyolojik etkileri olduğunu ifade eden Doç. Dr. Pamuk, "Elektromanyetik kirliliğin, beyin tümörleri, Alzheimer, alerji, stres, depresyon gibi sağlık problemlerine ve uyku bozukluklarına da yol açtığı ispatlanmıştır. Bu nedenle, elektronik cihazlar ile iç içe yaşayan çocuklarda elektromanyetik dalgalara karşı kalkan görevi görebilecek giysiler büyük önem arz etmektedir" dedi.
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