İzmir’de elektrik kesintisi 13 Aralık Salı

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesintileri duyurdu. İşte 13 Aralık Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesintileri duyurdu. İşte 13 Aralık Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
BERGAMA
13.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSLAMSARAY MAH.- KURTULUŞ MAH. BEYLER ÇAYIRI MEVKİİLERİ
13.12.2022 10:00 18:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MH. BOZYERLER MH. VE CİVARLARI
ÇEŞME
13.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DALYAN MAHALLESI ESTINBEL SITESI 4150, 4151, 4153 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-191 B KOLU
13.12.2022 11:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI PORT MEVKII 18000, 18009, 18010 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE ALAÇATI İZSU ARITMA ÖZEL
FOÇA
13.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMET PAŞA MAHALLESİ 287,336,SOKAKLAR VE CİVARI
GÜZELBAHÇE
13.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ,SEFERİHİSAR YOLU,2482,2498,2465,2494,2492,2496,2467,2530,2471,2475,2469, 2490,2455,2457,2461 SOKAKLAR VE CİVARI
13.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ,2482,2482/2,2431,2494,2435,2480,2482,2427,2468,2476 SOKAKLAR VE CİVARI
13.12.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MALTEPE MAHALLESİ,YARENTEPE CADDESİ,2,3,4,7,10,12,MADOLYON,DENETİM SİTESİ İÇİ YOLU SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
13.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEVRİM,ÖZGÜR MAHALLELERİ,ESKİİZMİR CADDESİ PAZARYERİ,3959/1-5,3959/28 SOKAKLAR VE CİVARI,KARABAĞLAR BLD REKLEASYON ALANI
KARABURUN
13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-7 B KOLU - 102 , 103 , 105 , 2203 , 2205 , SOKAKLARI , ASLANBURNU CADDESI VE CIVARI L-33
KARŞIYAKA
13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NERGİZ MAHALLESİ,1671,1998,6000 SOKAKLAR VE CİVARI
13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NERGİZ MAHALLESİ,6007/3,6010/3,NİHAT DAĞDELEN SOKAKLAR VE CİVARI
13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6131/1 SOKAK VE CİVARI
13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6124,6138,6126 SOKAKLAR VE CİVARI
13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAKENT MAHALLESİ,670,BESTEKAR ŞADİ HOŞSES,2032/2,2032 SOKAKLAR VE CİVARI
13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,2016/1,2016/3,CENGİZ KOCATOROS,MUHARREM CANDAŞ SOKAKLAR VE CİVARI
13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6051,6051/2 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
13.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 B KOLU
KINIK
13.12.2022 09:30 13:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YENİ MH ŞEHİT ER HALİL BALYA CADDESİ VE CİVARLARI
KİRAZ
13.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR2 (C-D KOLU)
KONAK
13.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜLTÜR,ALSANCAK MAHALLELERİ,ŞAİREŞREF BULV.TALATPAŞA BULV,TALAT PAŞA BULVARININ VAHAP ÖZALTAY MEYDANI İLE 1439 VE 1434 SOK.ARASI,408,1390,1391,1434,1436,1437,1438,1439,1440, 1456 SOKAKLAR VE CİVARI,YAPI KREDİ BANKASI,İZFAŞ FUAR ,26 AĞUSTOS KAPISI
13.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HİLAL,UMURBEY,HALKAPINAR,YENİŞEHİR,EGE,MİMAR SİNAN MAHALLELERİ,1244/1,1396,1397,1411, 1412,1413,1414,1415,1416,1418,1517,1517 ÇIKMAZI,1517/1,1542,1543,1544,1545,1546,1547,1548, 1549,1550,1552,1553, İŞCİLER CADDESİ ,PEKİNTAŞ KONUT,HİLTON OTELİ
13.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY MAHALLESİ,MERSİNLİ FİDER KAPASİTÖR,TMO SİLO LİMAN SAHASI,BORAN PLAZA,2822-2824-2818-2818/1-2819-2820-2821 SOKAKLAR VE CİVARI,DLH İŞLETMESİ,İZSU MELEZ ÇAYI POMPA İSTASYONU,GÜLERMAK
MENDERES
13.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKÇAKÖY MAH. DEREKÖY MAH.
ÖDEMİŞ
13.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUVVETLI, TÜRKMEN, ÜÇEYLÜL MAHALLELERI
13.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI (TR-3)
13.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMIRCILI, IŞIK, SEYREKLI, KARADOĞAN, KAYAKÖY, ORTAKÖY, DEREBEBEKLER, DEREUZUNYER, YENIKÖY, KARADOĞAN, İLKKURŞUN, KARAKOVA MAHALLELERI
13.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY, EMMIOĞLU MAHALLELERI
13.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK, ANAFARTALAR, CUMHURIYET MAHALLELERI
TORBALI
13.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI DM7/15 YAZIBAŞI ATATÜRK CAD.AKDENIZ,BÜLBÜL,ATMACA,ZEKI MÜREN SOKAKLAR VE CIVARI
13.12.2022 12:00 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SUBAŞI MAH,307,232, SÜLEYMAN BOZKURT CAD BIR BÖLÜMÜ