İzmir’de elektrik kesintisi 13 Aralık Salı

KARŞIYAKA

13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NERGİZ MAHALLESİ,1671,1998,6000 SOKAKLAR VE CİVARI

13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NERGİZ MAHALLESİ,6007/3,6010/3,NİHAT DAĞDELEN SOKAKLAR VE CİVARI

13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6131/1 SOKAK VE CİVARI

13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6124,6138,6126 SOKAKLAR VE CİVARI

13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAKENT MAHALLESİ,670,BESTEKAR ŞADİ HOŞSES,2032/2,2032 SOKAKLAR VE CİVARI

13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,2016/1,2016/3,CENGİZ KOCATOROS,MUHARREM CANDAŞ SOKAKLAR VE CİVARI

13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6051,6051/2 SOKAKLAR VE CİVARI

