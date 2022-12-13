İzmir’in 100. yılında manidar sempozyum

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından "İzmir'in 100 yılı sempozyumu" düzenleniyor. 15-17 Aralık arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek sempozyumda PKK'ya destek verdiği belirtilen sözde barış bildirisini imzaladıkları için Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen HDP'li Prof. Dr. Melek Göregenli ile yine HDP'li olan Prof. Dr. Ayşen Uysal da sahne alacak. APİ- KAM yönetiminde etkin hale gelen Prof. Dr. Göregenli, sempozyumun açılışı için gerçekleştirilecek İzmir'in Yüz Yılı: Tarih, Kültür ve Kimlik" oturumuna başkanlık edecek.

İKİSİNE DE MAAŞ BAĞLADI

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, KHK ile ihraç edilmelerinin ardından hem Göregenli'yi hem de Uysal'ı belediyeye bağlı Grand Plaza şirketinde yönetici yaparak maaşa bağlamıştı. Hatta Ayşen Uysal, Fransa'nın başkenti Paris'te bir üniversitede iş bulup yılın büyük bölümünü bu kentte geçirmeye başlamasına rağmen Soyer'den maaş almayı sürdürdü. Soyer'in Paris'te yaşayan Uysal'a maaş vermeyi sürdürmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde soruşturma izni vermişti. Prof. Dr. Uysal, sempozyumun "İktidar ve Siyaset" başlıklı 3. oturumuna başkanlık edecek. Hem Göregenli hem de Uysal, HDP'ye verdikleri destekle biliniyor.

AHMET GÜNEŞTEKİN DE VAR

Bu arada sempozyumun açılış oturumunda İzmir'de "Gavur Mahallesi" sergisi açan sanatçı Ahmet Güneştekin de bir konuşma yapacak. Güneştekin'in Kültürpark'ta açtığı sergiye de İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapıyor.

ERHAN GÜLENÇ