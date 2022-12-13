Sağanak yağmurda kalan fareye kalp masajı

İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış, öğlen saatlerinde şiddetini artırdı. Konak ilçesi Karataş semtinde de sağanak yağmur nedeniyle bazı sokaklarda su birikintisi oluştu.

Su birikintisi içinde kalan ve telef olmak üzere olan bir fare de, yaşama mücadelesi verirken, fareyi fark eden vatandaş kendisine kalp masajı yaptı.

Hayvanın hayatta kalması için veteriner olduğu öğrenilen arkadaşıyla telefonda görüntülü konuşma yapan vatandaş, veterinerin söyledikleri doğrultusunda fareye kalp masajı yaptı.

Can çekişen hayvana kalp masajı yaparken gözyaşlarını tutamayan vatandaş, "Ne olur ölme, yaşa" diyerek duygusal anlar yaşadı.