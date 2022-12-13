Tire’ye 3’üncü baraj geliyor

TÜRKİYE'NİN en verimli havzalarından biri olan Küçük Menderes havzasında, 1420 dekar araziye can suyu verecek olan Tire Dereli Barajı'nda adım adım sona doğru yaklaşılıyor.

3.5 MİLYON LİRA GELİR

İNŞAATTA gövde dolgu çalışmalarının son hızla devam ettiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, İzmir Tireli üreticilere müjdeli haberi verdi. Barajda 2023 yılının ilk aylarında su tutulacağını söyledi. Temelden yüksekliği 45 metre olarak projelendirilen Tire Dereli Barajı'nın gövdesinin kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipinde projelendirildiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "İnşaatta şu ana kadar gövde, dolu savak, rölakasyon kazıları ile kondüvi, su alma yapıları ve batardo imalatlarını tamamladık. 300 bin m3'lük gövde dolgusunun ise yaklaşık 100 bin m3'lük kısmını bitirdik. Hedefimiz 2023'ün ilk aylarında barajda su tutmak" diye konuştu.

Tire'de daha önce Yenişehir ve Eskioba Barajlarını tamamlayarak bölge üreticisinin hizmetine sunduklarını hatırlatan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, ilçenin 3. Barajı olacak Dereli Barajı'nın 1420 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracağını söyledi. 720 bin m3 su depolama kapasitesine sahip olacak barajın bölge ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, baraj sayesinde İzmirli üreticilerin 2022 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama 3 milyon 550 bin lira ek gelir elde edeceğini açıkladı.