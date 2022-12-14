AK Partili Büyükdağ Aliağa’da sandık çalışmasına katıldı

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Büyükdağ, birim başkanları ile geldiği Aliağa'da partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, yönetimi ve mahalle başkanları ile bir araya gelen Büyükdağ, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin önemini vurguladı. Büyükdağ, "Sandık kurullarımızda yer alan arkadaşlarımız kendi sandıklarında yer alan tüm kadınlarımızla irtibatlarını daha da güçlendirecek. Seçime kadar hiç durmayacağız" dedi.

DİĞER