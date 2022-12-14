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Canım İzmir'im ne hallere düştü

30 yıldır CHP zihniyetindeki belediyelerce yönetilen İzmir geçen onca zamana rağmen bir arpa boyu bile yol kat edemedi. Dün sağanak yağışa teslim olan kentte vahim manzara yine değişmedi. Yollar göle döndü, ev ve işyerleri sular altında kaldı

14.12.2022

Canım İzmir’im ne hallere düştü

HER YAĞMURDA AYNI EZİYET
YEREL yönetimleri 30 yıldır CHP'nin elinde olan İzmir, hem altyapı hem de üst yapıda bir adım ilerleme kaydedemedi.

Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde, her yağmur sonrasında yaşanan manzaralar dün yine tekrarlandı.

Sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra şiddetini artıran sağanak yağış, İzmir'i Venedik'e çevirdi.

SOYER YİNE SINIFTA KALDI
DAHA önce Başkan Tunç Soyer'in 'bir daha su basmayacak' diye söz verdiği Kemeraltı Çarşısı'nda işyerleri yine sular altında kaldı. Mağazalarını selden korumak isteyen esnaf büyük çile yaşadı.

Balçova'da göle dönen yolda araçlar sulara gömüldü. Bahçelerarası bölgesinde ise otomobilde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı.

Kemeraltı esnafı işyerlerine dolan sel sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Burak Barmanbek, "10 yıldır buradayım. Her yağmurda hem esnaf hem de vatandaş mağdur oluyor. Artık yeter" dedi.

Türkiye'nin en modern şehirlerinden biri olduğu iddiasındaki İzmir, altyapıda yine sınıfta kaldı. Yağmur suları nedeniyle trafik arapsaçına döndü, vatandaşlar yolda kaldı.

Yağmur, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kentin önemli arterlerinde su baskınları yaşandı. Balçova'da sel sularıyla dolan altgeçitte otomobiller mahsur kaldı

ERCAN AKGÜN/ MERT ALPDÜNDAR

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