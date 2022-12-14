Hızal’dan Büyükşehir’e tepki: Rantın peşine takıldılar

İZMİR Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir'in tartışılan konuları Buca cezaevi planları, Karşıyaka Stadı, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'a ait Torbalı Kuşçuburun'da bulunan tarım arazisinin turizm alanı plan değişikliği konularına yönelik açıklamalarda bulundu.

Buca cezaevi alanıyla ilgili itiraza çıkıldığını ve yalnızca bin 700 - bin 800 civarında itiraz yapıldığını aktaran Hızal, "Orada bu planlar olmayınca yeşil alan falan olmayacak kocaman bir AVM olacak. Bu AVM'yi isteyen, o AVM planını yapan Büyükşehir Belediyesi. Biz o AVM planını iptal ettik. Buca için kıymetli bir yolu açtık. Çakma fotoğraflarla İzmirlileri kandırmaktan vazgeçsinler. Bir şey yapmak istiyorlarsa AK Parti gibi çıkıp ortaya eser koysunlar. İşleri sadece yalan ve provokasyon üzerinden siyaset yapmak" dedi. Hızal, Buca planlarına yönelik eleştirilerin Urla, Bornova ve Torbalı'daki rantı gizlemek için yapıldığını da savundu.

'AMAÇLARI BUCA DEĞİL'

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir'in Urla ve Bornova ilçesine bıçak saplandığını kaydeden Özgür Hızal, "Bornova'da bir sanayi kuruluşunun gecekondu sanayi tesisini yasallaştıran milyarlarca liralık ranttan bahsediyoruz. Bir sabun fabrikasının yasal olmayan gecekondu fabrikasını plan değişikliği ile ki; bu değişikliği yapmaya Büyükşehir Meclisi'nin yetkisi yok, bunu yasallaştırmaya çalıştılar. Aynı gün yaptılar bunu. Buradaki amaç Buca'yı ön plana çıkartarak rantsal faaliyetlerini gölgelemek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla'da da, Bornova'da da rantın peşine takıldı. Torbalı'da da rantın peşine takıldı" açıklamasını yaptı.

'ARKAS ARAZİLERİNE EVET OYU VEREN HERKES YARGILANACAK'

ARKAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'a ait Torbalı'daki arazinin plan değişikliğine ilişkin konuşan AK Partili Hızal, "Bir tarım arazisine turizm ruhsatı verildi. Müfettiş ilgili evrakları istedi. Büyükşehir bürokrasisinin de karşı çıktığı bu plan değişikliği, meclis üyelerinin oyçokluğu ile geçirildi. İçişleri Bakanlığı soruşturma talebine olumlu görüş verirse, buna evet oyu veren meclis üyelerinin hepsi yargılanacak" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Stat için muvafakat vermiyorlar" açıklamasını da değerlendiren Hızal, "Karşıyaka Stadı meselesi Cemil Tugay'a birkaç gömlek büyük gelir, o kendi çalışanlarının maaşlarını ödesin. Madem paranız var, gidin Mavişehir'deki opera binanızı bitirin" diye konuştu.