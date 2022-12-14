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İzmir'de deprem

Son dakika bilgisine göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA

14.12.2022, 18:55

İzmir’de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.28'de İzmir'in Çeşme ilçesine 138,23 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 17,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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