İzmir’de elektrik kesintisi 14 Aralık Çarşamba

ÇİĞLİ

14.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ,6762/3,6845 SOKAKLAR VE CİVARI

14.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ,6851,6808,6848/2 SOKAKLAR VE CİVARI

14.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ,6834,6831,8114/1,6840,6762,6840/1 SOKAKLAR VE CİVARI



FOÇA

14.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ 338, 340, 289, 352, 291, 342, 350 SOKAKLARI VE CİVARLARI

