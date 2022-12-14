İzmir’de elektrik kesintisi 14 Aralık Çarşamba

Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugün kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 14 Aralık Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugün kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 14 Aralık Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BERGAMA
14.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN CEVİZLİGARAJ VE CİVARLARI
14.12.2022 09:00 11:00 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE DİKİLİ YOLU ÜZERİ İŞLETMELER
14.12.2022 10:00 18:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE YUKARIKIRIKLAR, HAMZALI, KALEARDI, GÖKÇEYURT, AVUNDURUK, ÇAMTEPE, ÜÇTEPE, AHMETBEYLER, ÇİTKÖT, FERİZLER, DOĞANCI, ÖRENLİ, PİREVELİER, YORTANLI, ÇÜRÜKBAĞ, ÇELTİKÇİ, DEREKÖY, EĞİLLER, KIRCALAR, SARICAOĞLU, İNEŞİR, ÜRKÜTLER, TOPALLAR, SINIRADA, ORUÇLAR, EKİZLER, KARALAR, GÜLTEPE, KATRANCI, HALİLAĞALAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI
14.12.2022 16:30 18:30 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE DİKİLİ YOLU ÜZERİ İŞLETMELER
ÇİĞLİ
14.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ,6762/3,6845 SOKAKLAR VE CİVARI
14.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ,6851,6808,6848/2 SOKAKLAR VE CİVARI
14.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ,6834,6831,8114/1,6840,6762,6840/1 SOKAKLAR VE CİVARI
FOÇA
14.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ 338, 340, 289, 352, 291, 342, 350 SOKAKLARI VE CİVARLARI
KARABAĞLAR
14.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SELVİLİ MAHALLESİ,4019-5770/10-5770/15-5770/16-5770/17-5770/5-5770/-6-5770/-7-5770/8-5770/9 SOKAKLAR VE CİVARI
14.12.2022 12:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABAĞLAR MAHALLESİ,5672-5673-5673/4-5674-5676-5677-5678-5685/1 SOKAKLAR VE CİVARI
14.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUNUS EMRE ,AYDIN MAHALLELERİ,4268,4305,4190,4110-4099 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 C KOLU
KİRAZ
14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR2 (B KOLU)
KONAK
14.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS,AKIN SİMAV,MİTHATPAŞA,KEMAL REİS,H.RIFATPAŞA,TURGUT REİS,MURAT REİS,PİRİ REİS,GÜNGÖR,SAKARYA,GÜNEŞ,UĞUR,KESTELLİ,ÜLKÜ,KAHRAMAN MESCİT MAHALLELERİ,MİTHATPAŞA CADDESİ, ÇOBANOĞLU ZEKİ BEY CADDESİ TAMAMI,ASANSÖR,185,186,186,181,193,195,200,254,256, 194,195,197,200,202,277, 305,331,332,334, 335,336,337,339,340,346,349,350,391,392,764,765,767,768, 769, 770,771,772,773,853,854,856,861 ÇIKMAZI 834,838,840,841,843,8051 SOKAKLAR VE CİVARI,HOTEL MERCURE SAVRANOĞLU TUR. TES.,ORDUEVİ
14.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARATAŞ,BARBAROS,TURGUT REİS MAHALLELERİ H.RIFATPAŞA CADDESİ,305,358,345,349,350,357, 250-350/1-350/2-350/3,358 SOKAKLAR,İZSU H.RIFATPAŞA SU POMPA
MENDERES
14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AÇAKÖY MAH. DEREKÖY MAH.
14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇATALCA MH. DEREKÖY MH. YENIKÖY MH. KUYUCAK MH
ÖDEMİŞ
14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI (TR-3)