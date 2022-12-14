  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’de yol kenarındaki yamaçtan kopan kaya parçaları otomobilin üstüne düştü

İzmir’de yol kenarındaki yamaçtan kopan kaya parçaları otomobilin üstüne düştü

İzmir’de sağanak yağışın etkisiyle yamaçtan kaya parçaları kopmaya başladı. Parçalar seyir halindeki otomobilin üstüne ve yola düştü. Yaşanan talihsiz olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasarlar meydana geldi.

İHA

14.12.2022, 09:10

İzmir’de yol kenarındaki yamaçtan kopan kaya parçaları otomobilin üstüne düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için de sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Öğleden sonra başlayan yağışla beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Akşam saatlerinde ise Bayraklı ilçesi Altınyol'da sağanak yağışların etkisiyle yamaçtan kopan kaya parçaları yola ve Bayraklı istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 AG 006 plakalı otomobilin ön kısmına düştü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yolu bir süre trafiğe kapattı. Yolda bulunan kaya parçalarının kenara alınmasıyla birlikte yol tekrardan trafiğe açıldı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA