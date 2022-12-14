İzmir’deki selden acı haber

İzmir'de gün içinde etkili olan sağanak yağış can aldı. Tire'nin kırsal Armutlu Mahallesi'nde evde gelini olmadığı sırada şiddetli yağış varken sokağa çıkan alzheimer hastası 95 yaşındaki Hamide Koca, evinin yanındaki dereye girdi.

Rahatsızlığı nedeniyle tehlikenin farkına varamayan talihsiz kadın yağış nedeniyle seviyesi artan derede sulara kapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bir kurtarma çalışması başlatılırken, yaşlı kadından acı haber geldi. Koca'nın cenazesi, ekipler tarafından köyün girişinde bulundu. Ekiplerin bölgede sel ile mücadelesi devam ediyor.